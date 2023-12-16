Λογαριασμός
Ινδονησία: Δώδεκα νεκροί και επτά τραυματίες από την ανατροπή λεωφορείου στη Δυτική Ιάβα

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια απότομη στροφή, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει σε προστατευτική μπαριέρα και να ανατραπεί, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Περουακάρτα

ambulance - indonesia

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε επαρχιακό δρόμο της Δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια απότομη στροφή, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει σε προστατευτική μπαριέρα και να ανατραπεί, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Περουακάρτα.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 20 άνθρωποι, που ταξίδευαν από τη Σιρεμπόν στην πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, ανακρίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ινδονησία Νεκροί
