Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με το Ισραήλ ότι ο πόλεμος εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα «μπορεί να συνεχιστεί για μήνες», όμως η Ουάσινγκτον συζητούσε για πιο «χειρουργικές» επεμβάσεις, όσον αφορά το εύρος και την κλίμακά τους, ανέφερε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Συμφωνούμε με τους Ισραηλινούς ότι αυτή η σύγκρουση μπορεί να κρατήσει μήνες», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική συμφωνία για μετάβαση σε επιχειρήσεις χαμηλότερης έντασης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Μέση Ανατολή ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, ο Κίρμπι είπε ότι σήμερα ο Σάλιβαν συζήτησε με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς το θέμα της διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

