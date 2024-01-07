Νταλίκα «δίπλωσε» κοντά στην έξοδο Λαγυνών στη Θεσσαλονίκη - Ζημιές σε 3 οχήματα

Νταλίκα «δίπλωσε» μετά το μεσημέρι, κοντά στην έξοδο Λαγυνών, στο ρεύμα προς Καβάλα.

Δύο οχήματα που πορεύονταν πίσω από το μεγάλο όχημα, για να αποφύγουν την πρόσκρουση συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση προκλήθηκαν ζημιές από θραύσματα σε ένα τρίτο αυτοκίνητο που διέρχονταν την ίδια ώρα.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Μέχρι την απομάκρυνση της νταλίκας από το οδόστρωμα η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

Στελέχη της Τροχαίας διευκολύνουν τη κίνηση των οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

