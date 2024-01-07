Γιατροί του ΕΚΑΒ διέσωσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες μία έγκυο γυναίκα από την Κάρπαθο και το παιδί που κυοφορούσε, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα αποκαλύπτει ότι το παιδί γεννήθηκε μέσα στο ασθενοφόρο καθ΄οδόν για το νοσοκομείο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας, το βράδυ του Σαββάτου ιπτάμενοι διασώστες και ιατροί του ΕΚΑΒ απογειώθηκαν για την Κάρπαθο προκειμένου να παραλάβουν μία ετοιμόγεννη γυναίκα. Λόγω της κακοκαιρίας το αεροσκάφος δεν μπόρεσε να προσγειωθεί ούτε στη Ρόδο ούτε στο Ηράκλειο, οπότε πέταξε για Αθήνα όπου και προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος».

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ιατρείου του αεροδρομίου παρέλαβαν την επίτοκο γυναίκα και αφού σταθεροποιήθηκε στο ιατρείο του ΕΚΑΒ ξεκίνησε η διακομιδή της στο νοσοκομείο, αλλά 10 λεπτά πριν φθάσει, ξεκίνησε ο τοκετός μέσα στο ασθενοφόρο. Όλα πήγαν καλά και λίγο αργότερα, οι διασώστες παρέδωσαν στα χέρια των γιατρών του μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου» ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους, που για μία ακόμη φορά και κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες προασπίστηκαν το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας δωρεάν υγείας!»





…η προστασία της ανθρώπινης αποτελεί τη βάση του αξιακού κώδικα των ιατρών και των διασωστών του ΕΚΑΒ… ανεξαρτήτως καιρού και συνθηκών…

