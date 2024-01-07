Ηράκλειο: Συνέχεια συσκέψεων και επαφών του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίσκεψη στο δημαρχείο της Βιάννου, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη με τον δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, πραγματοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, συνεχίζοντας τις επαφές που έχει στην Κρήτη με αυτοδιοικητικούς φορείς. Στη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την περιοχή και άπτονται της ευθύνης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως η αγροτική οδοποιία, τα δίκτυα άρδευσης και οι αγροτικές υποδομές, όπως λιμνοδεξαμενές και φράγματα, που τόσο έχει ανάγκη ο δήμος, όπως ανέφερε ο δήμαρχος.

Ο κ. Αυγενάκης από την πλευρά του, εξέφρασε την δέσμευση ότι θα στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί τα αιτήματα της περιοχής, αναφερόμενος και στα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που έχει το ΥΠΑΑΤ προς διάθεση, με στόχο τη στήριξη των αγροτών, ενώ επισήμανε ότι σχετικά με τις προτάσεις που είτε έχουν υποβληθεί, είτε θα υποβληθούν στο μέλλον, πάντα θα φροντίζει ώστε αυτές να τύχουν θετικής γνωμοδότησης, εφόσον είναι ώριμες και έτοιμες προς υλοποίηση.

Ο κ. Αυγενάκης ενημέρωσε επίσης τον κ. Μπαριτάκη και τους παρευρισκόμενους σχετικά με την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, το θέμα της διαχείρισης του νερού, το οποίο χαρακτήρισε ζήτημα πρώτιστης σημασίας, αλλά και για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και των προβλημάτων που καταγράφηκαν φέτος, τονίζοντας πως είναι μονόδρομος η εκκαθάριση του τοπίου στον Οργανισμό, με στόχο να διορθωθούν τα λάθη και να μην επαναληφθούν οι αστοχίες.

Ο κ. Μπαριτάκης ανέφερε ότι είναι ευχάριστο που ο Δήμος Βιάννου έχει έναν υπουργό σύμμαχο στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την στήριξη των δημοτών, την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα και την ανάπτυξη του δήμου γενικότερα, επισημαίνοντας:

«Είναι ευχάριστο που έχουμε έναν άνθρωπο σαν τον κ. Αυγενάκη στη νευραλγική θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για αυτό και προσβλέπουμε στη στήριξη του, για την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχουμε ως δήμος και στην εφαρμογή των μελετών. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, είναι πως από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία».

Συνεχίζοντας τις επαφές του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις στο δημαρχείο Γόρτυνας, με την δημοτική Αρχή και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και με την δημοτική Αρχή Οροπεδίου Λασιθίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.