Η Toshiba διαγράφηκε από το Χρηματιστήριο του Τόκιο μετά από 74 χρόνια

Αβέβαιο το μέλλον για μία από τις μεγαλύτερες μάρκες της Ιαπωνίας, η οποία εξαγοράστηκε τον Σεπτέμβριο από την επίσης ιαπωνική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών JIP για 14 δισεκατομμύρια δολάρια

TOSHIBA

Μετά από μια δεκαετία αναταραχής και σκανδάλου που κατέρριψε μια από τις μεγαλύτερες μάρκες της Ιαπωνίας και οδήγησε σε εξαγορά και ένα αβέβαιο μέλλον, η  Toshiba διαγράφηκε σήμερα από το Χρηματιστήριο του Τόκιο μετά από 74 χρόνια. 

Ο όμιλος Toshiba, ο οποίος λογίζεται ως ο εφευρέτης του πρώτου φορητού υπολογιστή στον κόσμο και της μνήμης φλας εξαγοράστηκε τον Σεπτέμβριο από την επίσης ιαπωνική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Japan Industrial Partners (JIP) για 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με τη συμφωνία αυτή ο κατακερματισμένος , άλλοτε ισχυρός όμιλος υψηλής τεχνολογίας, δεν θα ήταν πλέον εισηγμένος στο χρηματιστήριο έπειτα από 74 χρόνια σε αυτό.

«Η Toshiba θα κάνει τώρα ένα σημαντικό βήμα προς ένα νέο μέλλον με έναν νέο μέτοχο» ανέφερε η JIP σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «θα εκτιμούσε τη συνεχή κατανόηση και υποστήριξη από τους μετόχους της».

