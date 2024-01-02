Συγκλονισμένη είναι η Νότια Κορέα από την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης, Λι Τζε-Μιούνγκ, σήμερα Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πόλη Μπουσάν.

Το βίντεο δείχνει την στιγμή που δράστης ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών, προχωράει ανάμεσα στο πλήθος φορώντας μια χάρτινη κορόνα του ίδιου του Λι και του ζητάει αυτόγραφο. Ξαφνικά ορμάει στον Λι και τον μαχαιρώνει στην αριστερή πλευρά του λαιμού.

#southkoreanews ♬ original sound - CNA @channelnewsasia South Korea's opposition leader Lee Jae-myung was stabbed in the neck by an unidentified man during a visit to Busan on Tuesday (Jan 2). The attacker was arrested at the scene and Lee was taken conscious to a local hospital. #news

Ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης φαίνεται να καταρρέει, ενώ αρκετοί άνθρωποι προσπαθούν να πιάσουν τον δράστη ο οποίος και συνελήφθη άμεσα.

Φωτογραφίες δείχνουν τον Λι να είναι πεσμένος στο έδαφος με τα μάτια του κλειστά, ενώ κάποιος πιέζει ένα μαντήλι στον λαιμό του για να περιορίσει την αιμορραγία.

South Korean opposition leader is attacked and injured by an unidentified man, officials say https://t.co/eu7nKsB86V — WRAL NEWS in NC (@WRAL) January 2, 2024

Another angle of the violent stabbing attack on South Korea’s main opposition leader Lee Jae-Myung.



🇰🇷https://t.co/FdC8l5kolY — Visegrád 24 (@visegrad24) January 2, 2024

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο Λι, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπήκε στην πολιτική το 2005 και το 2010 έγινε δήμαρχος του Seongnam, της 10ης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Ο 59χρονος πολιτικός ηγείται σήμερα του Δημοκρατικού Κόμματος της Κορέας, δεν είναι επί του παρόντος μέλος του νομοθετικού σώματος της Νότιας Κορέας, αλλά αναμένεται να διεκδικήσει μια θέση στις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2024. Το 2022 στις προεδικές εκλογές έχασε με διαφορά 0,73% των ψήφων από τον σημερινό πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ.

O φήμη του Λι έχει πληγεί από διάφορα σκάνδαλα. Έχει κατηγορηθεί —μεταξύ άλλων— για αγοραπωλησία ακινήτου που χαρακτηρίστηκε αμφίβολης νομιμότητας. Δηλητηριώδεις φήμες τον έφεραν να έχει σχέσεις με ανθρώπους του υποκόσμου, ενώ η σύζυγός του κατηγορήθηκε πως σπαταλούσε παράνομα δημόσιο χρήμα.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο κ. Λι απέφυγε την τελευταία στιγμή τη σύλληψη, αφού δικαστήριο απέρριψε αίτημα να προφυλακιστεί που υπέβαλε η εισαγγελία ενόψει της προσαγωγής του σε δίκη για υποθέσεις διαφθοράς.

Κατηγορείται ιδίως για υπόθεση παράνομης μεταφοράς ποσού 8 εκατ. δολαρίων στη Βόρεια Κορέα από ιδιωτική εταιρεία της χώρας του, κι ότι ευθυνόταν για ζημία 15 εκατ. δολαρίων που προκάλεσε στη Σονάμ δημοτική επιχείρηση την περίοδο που ήταν δήμαρχός της.

