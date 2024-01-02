Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ εξέφρασε σήμερα την «έντονη ανησυχία» του μετά την «απαράδεκτη» επίθεση με μαχαίρι στην Μπουσάν εναντίον του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Λι Τζε-μιουνγκ, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του.

Ο κ. Λι υπέστη τραύμα στον λαιμό στην επίθεση με μαχαίρι καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφους και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, κατά τις πρώτες πληροφορίες έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο πρόεδρος Γιουν εξέφρασε την «έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια του Λι Τζε-μιουνγκ όταν ενημερώθηκε για την επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει η εκπρόσωπος της προεδρίας. «Ο κ. Γιουν υπογράμμισε ότι η κοινωνία μας δεν πρέπει να ανέχεται ποτέ τέτοιου είδους πράξεις βίας, όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο 58χρονος πολιτικός, ο οποίος ηττήθηκε οριακά από τον κ. Γιουν στις εκλογές του 2022, εικονίζεται σε φωτογραφία που μετέδωσε το Yonhap πεσμένος στο έδαφος, με μαντίλι να καλύπτει το τραύμα του.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο κ. Λι, άλλοτε εργάτης, στο παρελθόν κυβερνήτης της επαρχίας Κιόνγκι, της πιο πυκνοκατοικημένης της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, είχε πιστωθεί πως πρότεινε πρωτοφανείς ιδέες για τη Νότια Κορέα, όπως για παράδειγμα να θεσπιστεί ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους πολίτες της, ή να χορηγούνται δωρεάν σχολικές στολές. Όμως η υποψηφιότητά του επλήγη από διάφορα σκάνδαλα.

Έχει κατηγορηθεί —μεταξύ άλλων— για αγοραπωλησία ακινήτου που χαρακτηρίστηκε αμφίβολης νομιμότητας. Δηλητηριώδεις φήμες τον έφεραν να έχει σχέσεις με ανθρώπους του υποκόσμου, ενώ η σύζυγός του κατηγορήθηκε πως σπαταλούσε παράνομα δημόσιο χρήμα.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο κ. Λι απέφυγε την τελευταία στιγμή τη σύλληψη, αφού δικαστήριο απέρριψε αίτημα να προφυλακιστεί που υπέβαλε η εισαγγελία ενόψει της προσαγωγής του σε δίκη για υποθέσεις διαφθοράς.

Κατηγορείται ιδίως για υπόθεση παράνομης μεταφοράς ποσού 8 εκατ. δολαρίων στη Βόρεια Κορέα από ιδιωτική εταιρεία της χώρας του, κι ότι ευθυνόταν για ζημία 15 εκατ. δολαρίων που προκάλεσε στη Σονάμ δημοτική επιχείρηση την περίοδο που ήταν δήμαρχός της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

