Νότια Κορέα: Αδειάζει η κατασκήνωση του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορι εν αναμονή του τυφώνα Χανούν (Βίντεο)

Δεκάδες χιλιάδες πρόσκοποι άρχισαν σήμερα να εγκαταλείπουν την κατασκήνωση της μεγάλης παγκόσμιας γιορτής τους στην Νότια Κορέα λόγω της απειλής του τυφώνα Χανούν, που ήρθε να προστεθεί σε μια πρωτοφανή αλληλουχία προβλημάτων εξαιτίας της αποπνικτικής ζέστης και της καταστροφικής διοργάνωσης.

«Είναι η πρώτη φορά στα 100 και πλέον χρόνια του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις», δήλωσε ο Αχμάντ Αλεντάουι, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικού Κινήματος σε ανακοίνωση.

Thousands of scouts from have begun moving from their campsite on South Korea's coast to inland venues ahead of an approaching storm ⛈️



See more: https://t.co/3Q9fnK5Qgd pic.twitter.com/CB05yzddC4