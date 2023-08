Συρία: Δέκα μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους Κόσμος 10:52, 08.08.2023 linkedin

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, το Ισλαμικό Κράτος έχει πολλαπλασιάσει τις φονικές επιθέσεις παρά την απώλεια, το 2019, των δύο τελευταίων προπυργίων του στη Συρία