Πρωτοφανές θέαμα στη Νότια Αφρική: Είδαν χιόνι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια στο Γιοχάνεσμπουργκ - Βίντεο

Το Γιοχάνεσμπουργκ «ντυμένο» στα λευκά, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία - «Είναι καιρική ανωμαλία;» διερωτώνται κάτοικοι

Ένα πρωτοφανές θέαμα αντίκρισαν τη Δευτέρα οι πολίτες του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική, με την πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής να είναι «ντυμένη» στα λευκά, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία.



While some parts of South Africa regularly experience snowy winters, Johannesburg last saw snow in August 2012 https://t.co/qKwOdBlbbp pic.twitter.com/oGGijiJjGk — Reuters (@Reuters) July 11, 2023

Οι Νοτιοαφρικανοί προειδοποιήθηκαν να κρατηθούν ζεστοί καθώς το κρύο μέτωπο σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.



«Δεν έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα από τη χιονόπτωση σε αυτό το στάδιο» δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Νότιας Αφρικής (Saws). Οι κρύες καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας.





Πολλοί κάτοικοι του Γιοχάνεσμπουργκ τη Δευτέρα έδειχναν πάντως μαγεμένοι από το σπάνιο θέαμα του χιονιού στην πόλη τους.



«Το χιόνι ήταν παντού, κάλυπτε τα χωράφια κοντά στη γειτονιά μας - ήταν πραγματικά όμορφο να το δεις» δήλωνε κάτοικος του Γιοχάνεσμπουργκ στο BBC.



Ενόσω ο χειμώνας προσεγγίζει το έθνος του νότιου ημισφαιρίου, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Χιόνι έχει αναφερθεί σε πολλές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένου του Ανατολικού Ακρωτηρίου, της Μπουμαλάγκα και της περιοχής Γκαουτένγκ που περιλαμβάνει το Γιοχάνεσμπουργκ και το Σοβέτο. Οι μετεωρολόγοι συνέστησαν στα «σχολεία μύησης» στο Ανατολικό Ακρωτήριο να επιδείξουν ιδιαίτερη προσεχή την επόμενη εβδομάδα καθώς εκατοντάδες έφηβοι θα κάνουν παραδοσιακές τελετές περιτομής σε απομονωμένες βουνοπλαγιές σε όλη την επαρχία, μια πρακτική που θεωρείται ιεροτελεστία μετάβασης στην ανδρική ηλικία στην εθνοτική ομάδα Xhosa.



Συνιστάται επίσης στους αγρότες να παρέχουν καταφύγιο στα ζώα τους κατά τη διάρκεια του κρύου. «Είναι καιρική ανωμαλία;» διερωτώνται οι κάτοικοι. Πάντως, δεν είναι έως στιγμής σαφές τι ρόλο έπαιξε η κλιματική αλλαγή στη σπάνια χιονόπτωση.

Residents of Johannesburg, South Africa's largest metropolis, wake up to a rare sight as snow unexpectedly falls in the city, with many people venturing outside to capture photos despite chilly weather pic.twitter.com/pfdVdatinh — Anadolu English (@anadoluagency) July 10, 2023

Snow in Johannesburg today. Very rarely does it snow and only 3 or 4 times a century so much in a day (Ellis Park #Rugby stadium) pic.twitter.com/ILivfa6ItE — Alison Geer (@alisonegeer) July 10, 2023

Snow day in Johannesburg, South Africa. They say the last time it happened was 10 years ago.

I take it as a blessing to have seen it 😍 pic.twitter.com/2I9pBzQgXI — Océane KV. MA (@AKVOceane) July 10, 2023

new weather anomaly just dropped

first snow in johannesburg in over a decade: pic.twitter.com/9UrlFgnCb8 — ian bremmer (@ianbremmer) July 10, 2023

🇿🇦 It is the first time since 1996 that Johannesburg experiences heavy snow. The same year, the constitution was adopted, and the ANC became the official government.



Happy Warming pic.twitter.com/HkekQxIcvz — Economy Politics (@taycottam) July 10, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.