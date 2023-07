Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Τουρκία υποσχέθηκε να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Τη συμφωνία ΝΑΤΟ – Άγκυρας – Στοκχόλμης στο Βίλνιους για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία χαιρέτισε το βράδυ της Δευτέρας με tweet της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ένα ιστορικό βήμα στο Βίλνιους. Χαιρετίζω το σημαντικό βήμα που υποσχέθηκε να κάνει η Τουρκία, να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν, παραθέτοντας το tweet του ΓΓ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

A historic step in Vilnius.



I welcome the important step that Türkiye has promised to take, to ratify Sweden’s accession to NATO.@jensstoltenberg @RTErdogan https://t.co/pwh5TtOR2b