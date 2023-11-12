Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε την Κυριακή το ψήφισμα της αραβο-ισλαμικής συνόδου κορυφής που προτείνει τη διεξαγωγή διάσκεψης για την αποπυρηνικοποίηση στην περιοχή λόγω των πυρηνικών όπλων του Ισραήλ.



«Για πρώτη φορά, προτείνουμε μια ‘’διάσκεψη αποπυρηνικοποίησης’’ στην περιοχή λόγω των πυρηνικών όπλων του Ισραήλ», είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ, όπου συμμετείχε στην Έκτακτη Αραβο-Ισλαμική Σύνοδο Κορυφής. το Σάββατο.



Το ψήφισμα «καταδίκασε τις γεμάτος μίσος, εξτρεμιστικές και ρατσιστικές ενέργειες και δηλώσεις των υπουργών της ισραηλινής κατοχικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της απειλής ενός από τους υπουργούς να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας, που αποτελούν σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία απαιτεί την υποστήριξη της διάσκεψης για τη δημιουργία μιας ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και των στόχων τους για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής».

Ο Ερντογάν είπε ότι το θέμα της αποπυρηνικοποίησης είναι πολύ σημαντικό για να αποκαλυφθεί η ποιοι παράγοντες υποστηρίζουν το Ισραήλ αναφέρει το Anadolu.



«Όλα τα θέματα που σχεδιάσαμε πριν πάμε στη σύνοδο κορυφής συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο. Το κείμενο (ψήφισμα) περιέχει πολλά σημεία δράσης, που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ πριν, που ορίζουν τους (ισραηλινούς) εποίκους ως τρομοκράτες και μάλιστα παράγουν γεωστρατηγική», πρόσθεσε.



«Τώρα, έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι τόσο ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας όσο και ο Αραβικός Σύνδεσμος ενώθηκαν και έκαναν αυτό το βήμα (ψήφισμα) γιατί αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δύο οργανισμών που πραγματοποιήθηκε μια τέτοια συνάντηση», είπε.



Για το ψήφισμα, είπε ότι χρησιμοποίησαν μια φράση που ονομάζεται «σπάσιμο της πολιορκίας», προσθέτοντας: «Εισήχθη ένας ορισμός προσανατολισμένος στη "δράση", και όχι ο διπλωματικός ορισμός».



Υπογραμμίζοντας τη σημασία του άρθρου για «σπάσιμο της πολιορκίας» στο ψήφισμα, είπε ότι απαιτεί την άμεση είσοδο αραβικών, ισλαμικών και διεθνών νηοπομπών ανθρωπιστικής βοήθειας που περιέχουν τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας.



Καθώς υπάρχουν ελλείψεις σε καύσιμα, νερό και τρόφιμα, ο Ερντογάν είπε ότι η πιο σημαντική χώρα που πρέπει να εμπλακεί είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιρροή στο Ισραήλ.



«Η Γάζα είναι, πρώτα απ' όλα, η γη του παλαιστινιακού λαού. Οι ΗΠΑ πρέπει να το αποδεχθούν αυτό. Εάν (ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν έχει την προσέγγιση να πει «Όχι, αυτή είναι η γη των κατοχικών εποίκων ή του Ισραήλ, δεν είναι η γη του παλαιστινιακού λαού», δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε.



Σχετικά με την προσέγγιση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο Ερντογάν είπε ότι ο Μακρόν υποστήριξε αρχικά πλήρως το Ισραήλ και επισκέφθηκε τη χώρα, αλλά τώρα άλλαξε τη ρητορική του.



Τουλάχιστον 11.100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σύμφωνα με την παλαιστινιακή πλευρά, μεταξύ των οποίων 8.000 παιδιά και γυναίκες.



Ο αριθμός των νεκρών από το Ισραήλ είναι σχεδόν 1.200, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.



Πηγή: skai.gr

