Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στην Μόσχα και ζήτησε να διαλευκανθεί το συντομότερο η κατάσταση.

«Οι εικόνες της φρικτής επίθεσης εναντίον αθώων ανθρώπων στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα είναι τρομακτικές. Οι συνθήκες πρέπει να αποσαφηνιστούν γρήγορα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει η ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

