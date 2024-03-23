Ρωσία: Συλλυπητήρια στα θύματα της επίθεσης από την Γιούλια Ναβάλναγια

Τα συλληπητήριά της στα θύματα και τις οικογένειές τους, εξέφρασε η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, μετά την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στο συναυλιακό κέντρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα.

"Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα πρέπει να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη", έγραψε η Ναβαλνάγια στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

