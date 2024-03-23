Τζόρτζια Μελόνι: «Απαράδεκτη η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στη Μόσχα»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην τραγική επίθεση που σημειώθηκε στην ρωσική πρωτεύουσα, εκφράζοντας την καταδίκη της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων.

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε σε δήλωσή της: «Η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στην Μόσχα, είναι απαράδεκτη. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με απόλυτο και σαφέστατο τρόπο τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική πράξη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στα θύματα και στους συγγενείς τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

