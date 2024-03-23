Τζόρτζια Μελόνι: «Απαράδεκτη η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στη Μόσχα»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην τραγική επίθεση που σημειώθηκε στην ρωσική πρωτεύουσα, εκφράζοντας την καταδίκη της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων.
Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε σε δήλωσή της: «Η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στην Μόσχα, είναι απαράδεκτη. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με απόλυτο και σαφέστατο τρόπο τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική πράξη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στα θύματα και στους συγγενείς τους».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.