Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως τερμάτισε την παρουσία της στη Νικαράγουα, κατ’ απαίτηση των αρχών της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

«Κατ’ απαίτηση των νικαραγουανών αρχών, η ΔΕΕΣ έκλεισε το γραφείο της στη Μανάγουα, τερματίζοντας έτσι την ανθρωπιστική αποστολή της στη χώρα», εξηγεί ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα στο Μεξικό.

Τα μέλη του κοινοβουλίου κατηγόρησαν τον Ερυθρό Σταυρό πως παραβίασε τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη δραστηριότητα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και την αρχή της ουδετερότητας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, με έδρα τη Γενεύη (όπου ιδρύθηκε το 1863), που ενώνει 192 εθνικούς συλλόγους.

Το «κυνήγι» του Ερυθρού Σταυρού στη χώρα

Τον Μάρτιο του 2022, η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα προχωρούσε στην απέλαση από τη Νικαράγουα του επικεφαλής της αποστολής της ΔΕΕΣ, του Τόμας Ες.

Η ανθρωπιστική οργάνωση και η κυβέρνηση Ορτέγα είχαν υπογράψει τον Ιανουάριο του 2019 συμφωνία που επέτρεπε μέλη της ΔΕΕΣ να επισκέπτονται φυλακισμένους.

Έναν χρόνο νωρίτερα, η ΔΕΕΣ άνοιγε αποστολή στη χώρα, καθώς μαίνονταν μαζικές κινητοποιήσεις με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του προέδρου Ορτέγα και της συζύγου και αντιπροέδρου του Ροσάριο Μουρίγιο. Οι διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε εξέγερση με πάνω από 300 νεκρούς, κατά τον ΟΗΕ, καθώς και χιλιάδες τραυματισμούς και φυλακίσεις.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θύμισε πως το έργο της συνίστατο, πέραν των επισκέψεων στους φυλακισθέντες, στην υποστήριξη του έργου του νικαραγουανού Ερυθρού Σταυρού — που διαλύθηκε με απόφαση του κοινοβουλίου τον Μάιο. Οι αρχές τον κατηγορούσαν για παραβίαση της υποχρέωσής του να τηρεί ουδετερότητα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2018.

Τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας της Νικαράγουας, που πρόσκεινται όλα στον πρόεδρο Ορτέγα, ενέκριναν ψήφισμα που προέβλεπε ακύρωση του διατάγματος με το οποίο ιδρύθηκε ο νικαραγουανός Ερυθρός Σταυρός, την 29η Οκτωβρίου 1958, και την αντικατάστασή του από δημόσιο οργανισμό.

Η περιφερειακή αντιπροσωπεία της ΔΕΕΣ που είναι αρμόδια για το Μεξικό και την κεντρική Αμερική «επαναβεβαιώνει την βούλησή της να ξαναρχίσει τον διάλογο και την ανθρωπιστική δράση στη Νικαράγουα», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συνολικά, πάνω από 2.000 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή συλλογικοί φορείς, ειδικά εργοδοτών, τέθηκαν εκτός νόμου μετά την υιοθέτηση πολύ περιοριστικών νόμων που τους επέβαλαν αυστηρούς ελέγχους.

Κατόπιν πρότασης του Ντανιέλ Ορτέγα, το κοινοβούλιο ενέκρινε με ψηφοφορία του τον Ιούνιο του 2022 τη διάλυση της Ακαδημίας Ισπανικής Γλώσσας, που συνδεόταν με την Ισπανική Βασιλική Ακαδημία και λειτουργούσε για πάνω από έναν αιώνα, καθώς και άλλων 82 ΜΚΟ, που κατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί «πρακτόρων του εξωτερικού».

