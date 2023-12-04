Περίπου 260.000 Ισραηλινοί έχουν υποβάλει αίτηση για να λάβουν άδεια οπλοφορίας, μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε η Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

"Οι περισσότεροι από τους πολίτες που έχουν κάνει αίτηση γιατί θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, πληρούν τα κριτήρια", τόνισε ο Μπεν-Γκβιρ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Όπως είπε, η πολιτική του ως υπουργός είναι να δώσει άδειες οπλοφορίας σε όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας εκδίδει καθημερινά έως και 1.700 άδειες οπλοφορίας το τελευταίο διάστημα, τόνισε, σε αντίθεση με λίγο λιγότερο από 100 άδειες την ημέρα που εξέδιδε πριν από τον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ως απάντηση στην επίθεση στις 7 Οκτωβρίου μαχητών του παλαιστινιακού κινήματος στο έδαφός του.

Μέρες μετά τις επιθέσεις, ο Μπεν-Γκβιρ, μέλος του ακροδεξιού Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος, κάλεσε εθελοντές να σπεύσουν στη συνοριακή περιοχή κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας και να εφοδιαστούν με στρατιωτικά τουφέκια.

Έχει επίσης ζητήσει επανειλημμένα να χαλαρώσουν οι προϋποθέσεις για την αίτηση άδειας οπλοχρησίας και σήμερα δήλωσε ξανά ότι τα όπλα σώζουν ζωές.

Υπάρχουν φόβοι ότι η έκδοση μεγάλου αριθμού αδειών οπλοχρησίας θα οδηγήσει σε περισσότερα βίαια επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

