Vueling: Παρουσίασε μενού με λιχουδιές για κατοικίδια εν πτήσει

Η χαμηλού κόστους ισπανική εταιρεία αερομεταφορών Vueling άρχισε να προσφέρει λιχουδιές στα κατοικίδια, στο πλαίσιο του νέου καταλόγου για αγορές επί του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια των πτήσεών της, ανακοίνωσε σήμερα, προσθέτοντας πως πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους πρωτοβουλία στην Ευρώπη.

Η Vueling, η οποία επιτρέπει στους επιβάτες να ταξιδεύουν με τα αγαπημένα κατοικίδιά τους με βάρος έως 8 κιλά, ανέπτυξε την ιδέα αυτή σε συνεργασία με την βελγική εταιρεία παρασκευής τροφίμων για κατοικίδια Edgard & Cooper και το μενού θα περιλαμβάνει μπάρες από κοτόπουλο και μοσχαρίσιες μπουκίτσες, με κόστος στα 3,50 και 5,50 ευρώ αντίστοιχα.

Ένα σημαντικό μέρος της πελατειακής βάσης της Vueling ταξιδεύει με κατοικίδια και υπάρχει ζήτηση για τέτοιου είδους υπηρεσίες, επισήμανε η εταιρεία.

«Προσπαθούμε να έχουμε ποικιλομορφία», προστίθεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

