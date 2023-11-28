Νιγηρία: Περίπου 50 τζιχαντιστές σκοτώνονται σε έκρηξη νάρκης

Περίπου πενήντα τζιχαντιστές που ορκίζονταν πίστη στο Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκαν σε έκρηξη νάρκης κοντά στη λίμνη Τσαντ, στη βορειοανατολική Νιγηρία, ενημέρωσαν χθες Δευτέρα το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του σε αντιτζιχαντιστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Δυο φορτηγά, στα οποία επέβαιναν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), καταστράφηκαν την Κυριακή, όταν εξερράγη νάρκη ξηράς έξω από το χωριό Αρίνα Μασαλάκι, στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με δυο στελέχη οργανώσεων παραστρατιωτικών, βοηθητικών του νιγηριανού στρατού.

«Τα φορτηγά ήταν γεμάτα μαχητές όταν αυτό που προπορευόταν έπεσε σε νάρκη και εξερράγη, ανατινάζοντας και το δεύτερο που ακολουθούσε σε μικρή απόσταση», εξήγησε ο Μπαμπακούρα Κολό.

«Περίπου πενήντα τζιχαντιστές που επέβαιναν στα δυο οχήματα σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Οι μαχητές ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση όταν έπεσαν στη νάρκη περί τις 10:00 (ώρα Ελλάδας), είπε άλλος ηγέτης παραστρατιωτικών, ο Ιμπραήμ Λίμαν, δίνοντας τον ίδιο απολογισμό.

Το ΙΚΔΑ, το οποίο δημιουργήθηκαν όταν διασπάστηκε η τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ το 2016, είναι ιδιαίτερα ενεργό στην περιοχή της λίμνης Τσαντ, όπου εμπλέκεται σε μάχες κυρίως με τους αντιπάλους του τζιχαντιστές.

«Πιστεύουμε πως αυτοί που είχαν βάλει τη νάρκη πριν από κάποιο διάστημα είχαν στόχο τις δυνάμεις του νιγηριανού στρατού που περιπολούν τακτικά στην περιοχή, όμως (οι τζιχαντιστές) κατέληξαν να πέσουν στην παγίδα που είχαν στήσει οι ίδιοι», εκτίμησε ο κ. Λίμαν.

Η Μπόκο Χαράμ και το ΙΚΔΑ είναι γνωστό πως τοποθετούν νάρκες σε δρόμους για να πλήξουν οχηματοπομπές του στρατού, καθώς και πολιτών.

Η εξέγερση των τζιχαντιστών στη Νιγηρία και οι επιχειρήσεις για την καταστολή της τα τελευταία 14 χρόνια έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.000 ανθρώπους κι έχουν προκαλέσει τον εσωτερικό εκτοπισμό άλλων δύο εκατομμυρίων και πλέον.

