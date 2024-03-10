Τουλάχιστον πέντε άμαχοι, μεταξύ των οποίων τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, σκοτώθηκαν χθες Σάββατο από ισραηλινό βομβαρδισμό που έπληξε το σπίτι τους στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ani.

«Η επίθεση σε ένα σπίτι στην πόλη Χερμπέ Σελμ σκότωσε μια τετραμελή οικογένεια», ένα ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους, «και τραυμάτισε περισσότερους από εννέα άλλους», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

