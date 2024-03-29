Ο νιγηριανός στρατός θα απελευθερώσει περισσότερους από 300 κρατούμενους που κατηγορούνταν για συμμετοχή στην εξέγερση των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ, καθώς δικαστήριο έκρινε πως δεν προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία ότι διέπραξαν εγκλήματα.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου δύο εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από το 2009 όταν ξέσπασε η εξέγερση των τζιχαντιστών στη βορειοανατολική Νιγηρία, προκαλώντας μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις σε όλον τον κόσμο.

Ο υποστράτηγος Έντουαρντ Μπούμπα, εκπρόσωπος Τύπου των ενόπλων δυνάμεων της Νιγηρίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι 313 φερόμενοι ως μαχητές της Μπόκο Χαράμ θα αφεθούν ελεύθεροι, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου του Μπόρνο, της πολιτείας που βρίσκεται στην καρδιά της εξέγερσης των τζιχαντιστών.

«Το δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκισή τους ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων (σε βάρος τους) μετά την ολοκλήρωση των ερευνών», είπε ο υποστράτηγος Μπούμπα κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου στην πρωτεύουσα Αμπούτζα. Δεν διευκρίνισε πού κρατούνταν οι ύποπτοι ούτε το χρονικό διάστημα της κράτησής τους.

Η Νιγηρία εφαρμόζει πρόγραμμα αμνήστευσης των τζιχαντιστών που παραδίδονται αυτοβούλως. Τους εντάσσει σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, χωρίς όμως να λείπουν οι εντάσεις σε ορισμένες κοινότητες.

Η απαγωγή περίπου 270 μαθητριών από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ το 2014 είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και μια μεγάλη διαδικτυακή καμπάνια με το μήνυμα #BringBackOurGirls (σ.σ. «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας»). Τον επόμενο μήνα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την απαγωγή τους και ακόμη αγνοείται η τύχη δεκάδων εξ αυτών των κοριτσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

