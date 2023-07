Νίγηρας-πραξικόπημα: Ο πρόεδρος Μπαζούμ δήλωσε πως η δημοκρατία θα επιβιώσει

Ο πρόεδρος του Νίγηρα Μοαμέντ Μπαζούμ, που ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα, ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X πως "οφέλη που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο θα διασφαλιστούν" και πως οι Νιγηριανοί που αγαπούν τη δημοκρατία θα το φροντίσουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χασουμί Μασουντού σε ανάρτησή του επίσης στην πλατφόρμα, που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Twitter, κάλεσε "όλους τους δημοκράτες και τους πατριώτες" να κάνουν αυτή την "επικίνδυνη περιπέτεια" να αποτύχει.

Αργά χθες βράδυ στρατιώτες ανακοίνωσαν στη δημόσια τηλεόραση ότι ο Μπαζούμ απομακρύνθηκε από την εξουσία και πως καταλύονται όλοι οι θεσμοί της δημοκρατίας.

Niger’s President Mohamed Bazoum has been removed from power, according to a group of soldiers who appeared on national TV. Colonel Amadou Abdramane declared the borders were closed, a nationwide curfew was in place, and all institutions were suspended https://t.co/lyhTj45GTm pic.twitter.com/92GuYhAjuZ