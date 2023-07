Sinead O'Connor: Πέθανε στα 56 της χρόνια και παλεύοντας με τους προσωπικούς της δαίμονες – Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της

Your browser does not support the audio element.

Η τραγουδίστρια παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τη μουσική το 2003, συνέχισε να ηχογραφεί νέο υλικό

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε σε ηλικία 56 ετών, προκαλώντας θλίψη και αφιερώματα για μια τραγουδίστρια που μάγεψε και μερικές φορές συγκλόνισε τον κόσμο. Η οικογένεια της Σινέντ Ο’ Κόνορ εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση, με την οποία ανακοίνωσε τον θάνατο μιας καλλιτέχνιδας και ακτιβίστριας που παρέμεινε στο προσκήνιο -συχνά παρά τη θέλησή της- αφότου βρέθηκε στην κορυφή των charts το 1990 με το single «Nothing Compares 2 U».

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Sinéad», ανέφερε η ανακοίνωση. «Η οικογένειά της και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι και έχουν ζητήσει ιδιωτικότητα σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές». Ο θάνατος της Ιρλανδής τραγουδίστριας ήρθε 18 μήνες μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου της Shane, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο του 2022. Η Ο'Κόνορ είχε άλλα τρία παιδιά.

Η είδηση συγκλόνισε τη μουσική βιομηχανία και την πατρίδα της τραγουδίστριας. Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) τη θλίψη του για τον χαμό της Σινέντ Ο’ Κόνορ, υπογραμμίζοντας πως «η μουσική της αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο και το ταλέντο της ήταν απαράμιλλο». «Συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε όλους όσοι αγάπησαν τη μουσική της», ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.

Γεννημένη στο προάστιο Γκλεναγκίρι του Δουβλίνου, το 1966, η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 8 ετών και είχε αποκαλύψει πως την κακοποιούσε συστηματικά η μητέρα της.

Δεν δίσταζε να προκαλεί την κοινή γνώμη με τις τοποθετήσεις της σε διάφορα ζητήματα. Τον Οκτώβριο του 1992 είχε σκίσει μια φωτογραφία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ στη διάρκεια εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή «Saturday Night Live». Το 2018 ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά της σε Σουχάντα. Αντιμετώπιζε κατά καιρούς σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

Όταν τραγουδούσε το «Nothing Compares 2 U», η τραγουδίστρια είχε πει ότι σκεφτόταν τη μητέρα της, Marie, αλλά η σχέση τους ήταν περίπλοκη- αργότερα μίλησε για τη σωματική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί- πριν η Marie σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1985.

Το πρώτο της άλμπουμ, το «The Lion And The Cobra», το οποίο απέσπασε την αναγνώριση των κριτικών, κυκλοφόρησε το 1987. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Σινέντ Ο’ Κόνορ ηχογράφησε 10 σόλο άλμπουμ, έγραψε τραγούδια για ταινίες και συνεργάστηκε με άλλους καλλιτέχνες, αλλά δεν έφτασε ποτέ ξανά την επιτυχία του «Nothing Compares 2 U». Παρόλα αυτά, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, παρέμεινε ένα οικείο όνομα.

Παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τη μουσική το 2003, συνέχισε να ηχογραφεί νέο υλικό. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «I'm Not Bossy, I'm the Boss», κυκλοφόρησε το 2014, ενώ την ίδια χρονιά τραγούδησε το τραγούδι του θέματος για την έβδομη σεζόν της σειράς «Outlander».

Η Ο'Κόνορ ήταν επίσης γνωστή για τις διαφωνίες της. Το 1990, δήλωσε ότι θα αρνιόταν να ανέβει στη σκηνή στο Νιου Τζέρσεϊ αν παιζόταν το «Star-Spangled Banner». Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τέσσερις φορές -με τον τελευταίο να τελειώνει μετά από 16 ημέρες το 2011- και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας της και για το ότι πάσχει από διπολική διαταραχή. Όταν ο έφηβος γιος της αυτοκτόνησε το 2022, έγραψε στο Twitter ότι «δεν είχε νόημα να ζήσω χωρίς αυτόν» και πέρασε αρκετό καιρό στο νοσοκομείο. Το 2021, η Ο'Κόνορ κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της, «Rememberings», με το εξώφυλλο να δείχνει το διάσημο ξυρισμένο κεφάλι της. Το 2022, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ.

Η Ο'Κόνορ δεν θεώρησε ποτέ τις πράξεις της ως εξαιρετικές. «Δεν σκεφτόμουν τον εαυτό μου, απλά έλεγα να είσαι δυνατή», την ακούμε να λέει στο ντοκιμαντέρ. «Δεν ήξερα ότι ήμουν δυνατή. Η δουλειά ενός καλλιτέχνη είναι μερικές φορές να δημιουργεί δύσκολες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό υπάρχει η Τέχνη». Η Ο'Κόνορ έκανε τα πράγματα με τον δικό της τρόπο, αδιαμαρτύρητα και χωρίς να μπορούν να αγνοηθούν.

Ταλαντούχα τραγουδοποιός, ήταν αντικομφορμίστρια - ξυρίζοντας το κεφάλι της ως απάντηση στην πίεση της μουσικής βιομηχανίας να δείχνει λαμπερή - αλλά έγινε γνωστή τόσο για τους προσωπικούς της αγώνες και τις προκλητικές της πράξεις όσο και για την άγρια και εκφραστική της μουσική. «Το καθήκον κάθε ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του είναι να ενεργεί σύμφωνα με τα συναισθήματά του και να λέει όταν πιστεύει ότι κάτι είναι λάθος», λέει στο ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία της ανόδου της στη φήμη, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πέρυσι και έχει τίτλο, φυσικά, «Nothing Compares».

Αυτά είναι τα 10 καλύτερα τραγούδια της

Troy

Το πρώτο single από το ντεμπούτο άλμπουμ της Σινέντ Ο’ Κόνορ είναι έντονα προσωπικό. Οι στίχοι του συνυφαίνουν περιγραφές προσωπικών τραυμάτων και την πάλη ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και την αυτοκαταστροφή, που εδράζονται σε αιχμηρές αναφορές στην Ελένη της Τροίας («Being what I am/There is no other Troy/For me to burn») μέσω ενός ποιήματος του WB Yeats.

Mandinka

Το 1989, η τραγουδίστρια παρουσίασε το συγκεκριμένο τραγούδι στα βραβεία Grammy. Η Σινέντ Ο’ Κόνορ δήλωσε στο βιβλίο της «Rememberings» ότι το Mandinka σηματοδότησε την πρώτη φορά που είχε το θάρρος να παίξει σωστά κιθάρα.



I Want Your (Hands On Me)

Το «I Want Your (Hands on Me)», το οποίο εμφανίστηκε τόσο στην τηλεοπτική σειρά «Miami Vice» όσο και στην ταινία τρόμου «A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master», ήταν επαναστατικό με τον δικό του τρόπο.

Kingdom of Rain by The The

Το εκφραστικό φωνητικό εύρος της την έκανε καλή συνεργάτιδα, καθώς ενσάρκωνε με ευκολία άλλα στυλ (και αποχρώσεις χαρακτήρων). Ως παρτενέρ του Matt Johnson στο ντουέτο του τραγουδιού «Kingdom of Rain των The The» είναι εξαιρετική.

Nothing Compares 2 U

Η ερμηνεία της στο τραγούδι του Prince είναι μια μοναδική στιγμή συναισθηματικής κάθαρσης, μια ερμηνεία που τα έχει όλα: θλίψη, σπαραγμό και πόνο που γονατίζει τους ακροατές με την ευαλωτότητά της.



The Emperor’s New Clothes

Με την υποστήριξη μιας all-star μπάντας - του κιθαρίστα Marco Pirroni (Adam and the Ants), του μπασίστα Andy Rourke (the Smiths) και του ντράμερ John Reynolds (του πρώτου της συζύγου) - η τραγουδίστρια πυροδοτεί με συντομία τις καταπιεστικές ανισορροπίες εξουσίας («They laugh 'cause they know they're untouchable/Not because what I said was wrong») και δηλώνει προκλητικά ότι θα συνεχίσει να ζει τη ζωή με τους δικούς της όρους.

I Am Stretched On Your Grave

Η θλίψη δεν ήταν ποτέ μακριά από την επιφάνεια πολλών τραγουδιών της Σινέντ Ο’ Κόνορ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο I Am Stretched On Your Grave, μια μετάφραση ενός ιρλανδικού ποιήματος του 17ου αιώνα με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που θεωρεί αδύνατο να προχωρήσει μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου.

Last Day of Our Acquaintance

Αρχικά ένα λιτό, σπαρακτικό τραγούδι που περιγράφει την αγωνιώδη αντίστροφη μέτρηση για ένα διαζύγιο. Στην αρχή, τραγουδάει με έναν εύθραυστο ψίθυρο που είναι σπασμένος και παραιτημένος - καθρέφτης της θλίψης και της σύγχυσης του αφηγητή- πριν αποκτήσει σταδιακά δύναμη και τόλμη, παράλληλα με τη μουσική που γίνεται πιο δυναμική και τον πρωταγωνιστή που συνειδητοποιεί ότι η ζωή του τώρα μόλις αρχίζει.

Black Boys on Mopeds

Η τραγουδίστρια χρησιμοποίησε αυτή την ιστορία ως βάση για να καταγγείλει την πολιτική υποκρισία, τον ρατσισμό και την αστυνομική βία, τραγουδώντας με έναν νανουριστικό τόνο που υπογραμμίζει τη θλίψη της: «England’s not the mythical land of Madame George and roses/It’s the home of police who kill Black boys on mopeds».

You Made Me the Thief of Your Heart

Γραμμένο από τους Bono, Gavin Friday και Maurice Seezer για την ταινία «In the Name of the Father» του 1993, αυτό το προφητικό κέλτικο φολκ-ροκ τραγούδι έχει μια από τις πιο εξαιρετικές φωνητικές ερμηνείες της Σινέντ Ο’ Κόνορ.

