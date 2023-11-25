Ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο πρότεινε χθες Παρασκευή να αρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος, όπως το βλέπει, «μπορεί να διαρκέσει ως το 2030».

Ο κ. Φίτσο, λαϊκιστής κεντροαριστερός πολιτικός, επέστρεψε στο αξίωμα του πρωθυπουργού μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, έπειτα από προεκλογική εκστρατεία που σημαδεύτηκε από αντεγκλήσεις και καταγγελίες για παραπληροφόρηση σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Υποσχέθηκε ιδίως κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του να βάλει τέλος στα προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο που καταρτίστηκαν από προηγούμενες σλοβάκικες κυβερνήσεις.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα μπορούσε κάλλιστα να διαρκέσει ως το 2029 ή το 2030», δήλωσε στον Τύπο στην Πράγα έπειτα από συνάντηση με τον τσέχο ομόλογό του Πετρ Φιάλα.

«Θα ήταν καλύτερο να έχουμε δέκα χρόνια ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός μάλλον, παρά να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε δέκα χρόνια με επιπλέον 500 ή 600.000 νεκρούς», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του κ. Φίτσο –ορισμένοι υπουργοί του ανήκουν στην άκρα δεξιά– ήδη ακύρωσε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 40,3 εκατ. ευρώ προορισμένο για την Ουκρανία, που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Σλοβακία έχουν ιστορικούς δεσμούς και ισχυρή συμμαχική σχέση, ήταν άλλωστε μια χώρα ως την αναίμακτη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας το 1993.

Τα δυο κράτη, που υποδέχθηκαν χιλιάδες ουκρανούς πρόσφυγες, διχάζονται για το ζήτημα της στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, με την Πράγα να τάσσεται υπέρ και την Μπρατισλάβα κατά.

«Είμαι πεπεισμένος πως έχει νόημα, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται βοήθεια στον θαρραλέο αγώνα της», είπε από τη δική του πλευρά ο κ. Φιάλα.

Ο κ. Φίτσο έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν έχει σκοπό να εμποδίσει καμιά άλλη χώρα να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

«Αν η Δημοκρατία της Τσεχίας ή οποιοσδήποτε άλλος στον κόσμο ή στην Ευρώπη αποφασίσει να χορηγήσει βοήθεια στην Ουκρανία, δεν θα καταδικάσουμε κανέναν», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

