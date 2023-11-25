Περισσότερα από 190.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακό έρανο που διοργανώθηκε στην Ιρλανδία για τον βραζιλιάνο μετανάστη ο οποίος την Τετάρτη συνέβαλε καθοριστικά στην ακινητοποίηση και τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στο Δουβλίνο.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Ένα από αυτά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε η υπουργός Δικαιοσύνης Χέλεν Μάκεντι.

Το περιστατικό πυροδότησε ταραχές στους δρόμους της ιρλανδικής πρωτεύουσας, με πρωταγωνιστές ακροδεξιούς που υποστήριξαν ότι ο δράστης ήταν αλλοδαπός. Οι ταραξίες λεηλάτησαν καταστήματα και πυρπόλησαν περιπολικά της αστυνομίας και λεωφορεία.

Η ιρλανδική αστυνομία – η οποία δεν έχει δημοσιοποιήσει την εθνικότητα του δράστη, ούτε έχει προσδιορίσει το κίνητρό του – προχώρησε σε 34 συλλήψεις για τις ταραχές.

Κόντρα στην αντιμεταναστευτική ρητορική, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας gofundme.com διοργανώθηκε έρανος με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τον βραζιλιάνο διανομέα Κάιο Μπενίσιο. Η πρωτοβουλία τιτλοφορήθηκε «Buy Caio Benicio a pint» (σ.σ. σε ελεύθερη απόδοση «Κέρασε τον Κάιο Μπενίσιο μια μπύρα»). Ξεπέρασε όμως κάθε προσδοκία, αφού συγκεντρώθηκαν 194.000 ευρώ!

Ο βραζιλιάνος δικυκλιστής αφηγήθηκε σε δημοσιογράφους πώς βοήθησε στην ακινητοποίηση του δράστη, περίπου 50 ετών, χτυπώντας τον στο κεφάλι με το κράνος του.

Σε ανάλογο διαδικτυακό έρανο, συγκεντρώθηκαν 81.000 ευρώ για υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που προστάτευσε τα παιδιά που κινδύνευσαν από τον δράστη της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.