Νίγηρας: 29 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε νέα επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές Κόσμος 05:38, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η επίθεση έγινε κοντά στα σύνορα με το Μαλί