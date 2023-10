Γουατεμάλα: Διαδηλωτές έκλεισαν δρόμους - Ζητούν να παραιτηθούν δικαστικοί Κόσμος 05:24, 03.10.2023 linkedin

Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν απαίτησαν να παραιτηθούν τρεις δικαστικοί, οι οποίοι κατηγορούνται πως επιδιώκουν να εμποδίσουν τον εκλεγμένο πρόεδρο Μπερνάρντο Αρέβαλο να αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο