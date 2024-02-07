Μυστήριο παραμένει ο θάνατος πράκτορα της ΜΙ6, το σώμα του οποίου βρέθηκε μέσα σε σακίδιο κλεισμένο με φερμουάρ και κλειδωμένο με λουκέτο στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του πράκτορα της MI6, Γκάρεθ Γουίλιαμς, δεν έχει αποκαλύψει νέα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ήταν με κάποιον άλλον όταν πέθανε, δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο Ουίλιαμς, 31, από το Anglesey, εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός στις 15 Αυγούστου 2010. Οκτώ ημέρες αργότερα, βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια κόκκινο σακίδιο North Face με φερμουάρ και λουκέτο μέσα σε άδεια μπανιέρα στο διαμέρισμά του στο κεντρικό Λονδίνο. Το σώμα του βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση αφού παρέμεινε στην τσάντα στη ζέστη του Αυγούστου έως ότου βρεθεί. Οι εξετάσεις δεν βρήκαν ίχνη αλκοόλ, ναρκωτικών ή δηλητηρίου στο σώμα του.

Ο Ουίλιαμς ήταν ειδικός στο «σπάσιμο» κωδικών στα κεντρικά γραφεία επικοινωνιών της κυβέρνησης (GCHQ) και τα τελευταία τρία χρόνια μέχρι τη στιγμή του θανάτου του δεν εργαζόταν στην MI6.

Μια έρευνα του 2012 διαπίστωσε ότι ο θάνατός του ήταν αφύσικος και πιθανόν να υπήρχε «εγκληματική ενέργεια». Παρόλο που ένας ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα το 2012 ότι ο Ουίλιαμς πιθανόν να δολοφονήθηκε, η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι πιθανότατα είχε πεθάνει κατά λάθος μόνος του.

Μια περαιτέρω επαναληπτική ιατροδικαστική εξέταση του 2021 δεν κατάφερε να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση, δήλωσε ο DCI Neil John, ο ανώτερος αξιωματικός της έρευνας.

«Από το 2010 η μητροπολιτική Αστυνομία διεξήγαγε εκτεταμένες έρευνες για τον θάνατο του Γκάρεθ. Μια ανεξάρτητη ιατροδικαστική εξέταση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και λάβαμε τα ευρήματα τον Νοέμβριο του 2023», είπε ο John. «Δεν βρέθηκαν νέα στοιχεία DNA και δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω στοιχεία που θα έπρεπε να διερευνηθούν. Έχουμε ενημερώσει την οικογένεια του Γκάρεθ για το αποτέλεσμα και οι σκέψεις μας παραμένουν μαζί τους».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εικασίες ότι ο θάνατός του θα μπορούσε να συνδέεται με το μυστικό έργο πληροφοριών που ο ειδικός κωδικών και κρυπτογράφησης συμμετείχε ως αξιωματικός του GCHQ.

Μετά τον θάνατο του Ουίλιαμς, οι επιστήμονες δεν είχαν καταφέρει προηγουμένως να λάβουν στοιχεία με το πλήρες προφίλ του DNA του από ορισμένα από τα δείγματα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα στο Pimlico.

Η απόφαση να ξεκινήσει μια ιατροδικαστική αναθεώρηση ακολούθησε μια αναφορά το 2021 από τους Sunday Times ότι ήταν πιθανό η πρόοδος στην επιστήμη του DNA να μπορούσε να επιτρέψει την περαιτέρω μελέτη μιας μόνο τρίχας που βρέθηκε στη σκηνή.

