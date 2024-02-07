Ο Richard Plaud, ήθελε να μπει στο Ρεκόρ Γκίνες για τον ψηλότερο Πύργο του Άιφελ από 700.000 σπίρτα τον οποίο κατασκέυαζε για 8 όλόκληρα χρόνια.

Ωστόσο, η επιτροπή του Ρεκόρ Γκίνες, αποφάσισε να μην του επιτρέψει να λάβει μία θέση στο βιβλίο Γκίνες με το επιχεήρημα ότι τα σπίρτα που χρησιμοποίησε δεν ήταν διαθέσιμα στο εμπόριο και πως μετά από τόση επεξεργασία δεν φαίνεται ότι είναι...σπίρτα.

Ο 47χρονος Γάλλος παρουσίασε το έργο του στις 27 Δεκεμβρίου, ημέρα της 100ης επετείου του θανάτου του μηχανικού που κατασκεύασε το πραγματικό μνημείο.

Ωστόσο, η απόφαση της επιτροπής των Ρεκόρ Γκίνες να μην του αναγνωρίσει την κατασκευή ύψους 7,19 μέτρων από σπίρτα προκάλεσε την οργή του!

Δεν του έδωσαν το Ρεκόρ Γκίνες

«Είναι απογοητευτικό, ενοχλητικό, ακατανόητο και όχι δίκαιο» είπε στους Times αδυνατώντας να πιστέψει ότι η προσπάθειά του έπεσε θύμα γραφειοκρατίας.

«Πείτε μου πώς 706.900 σπίρτα που κόλλησα ένα προς ένα, δεν είναι σπίρτα. Ο Πύργος μου θα συνεχίσει να υπάρχει και θα είναι στα 7,19 μέτρα για πολλά χρόνια» έγραψε σε άλλη ανάρτησή του.

Σημειώνεται πως το Ρεκόρ Γκίνες για τον Πύργο του Άιφελ από σπίρτα κατέχει από το 2009 ο Toufic Daher από τον Λίβανο, ο οποίος δημιούργησε ένα ομοίωμα ύψους 6,53 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

