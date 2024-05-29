ΟΗΕ: Περισσότεροι από 940.000 οι εκτοπισμένοι από τη Ράφα

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ενημέρωσε ότι η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών και η έκδοση εντολών εκκένωσης έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 940.000 ανθρώπους από τη Ράφα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ενώ 100.000 έχουν εκτοπιστεί από τη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟCHA, oι επιθέσεις στη Ράφα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι άμαχοι που εκτοπίστηκαν λόγω των εχθροπραξιών δεν έχουν καταφύγιο, ούτε φαγητό και νερό και άλλες προμήθειες που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις στην περιοχή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τρομερές ελλείψεις καυσίμων και ιατρικών προμηθειών, ενώ αντιμετωπίζουν και την αύξηση των θυμάτων λόγω τραυματισμών και εγκαυμάτων.

Οι συνεργάτες-εταίροι του ΟΗΕ στην ανθρωπιστική βοήθεια ανέφεραν επίσης ότι ενώ το πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ παραμένει ανοιχτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν πρόσβαση από την πλευρά της Γάζας, λόγω των εχθροπραξιών, των δύσκολων συνθηκών και των πολύπλοκων διαδικασιών συντονισμού.

«Παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να παραδώσουμε βοήθεια με 43 φορτηγά στην τοποθεσία Kερέμ Σαλόμ. Όμως οι περιορισμοί πρόσβασης εξακολουθούν να εμποδίζουν την παράδοση σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ 1ης και 26ης Μαΐου μπόρεσαν να προωθηθούν 137 αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που απαιτούν συντονισμό σε ολόκληρη τη Γάζα από τις ισραηλινές αρχές, 86 αποστολές παρεμποδίστηκαν διότι καθυστέρησαν να λάβουν εγκρίσεις και 43 ακυρώθηκαν από τους συντονιστές της ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.