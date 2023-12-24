Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου άνοιξε την Κυριακή τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους των 14 στρατιωτών που σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.



Ο Νετανιάχου διέψευσε ότι πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν του άσκησε επιτυχώς πιέσεις ώστε να μην πραγματοποιήσει ένα προληπτικό χτύπημα στην σιιτική τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.



«Είναι ένα δύσκολο πρωινό μετά από μια δύσκολη μέρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Όλη η κυβέρνηση και ο λαός του Ισραήλ στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των ηρώων που έπεσαν στον πόλεμο για το σπίτι μας».



«Αυτός ο πόλεμος απαιτεί βαρύ τίμημα από εμάς, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να πολεμάμε» τόνισε χαρακτηριστικά.



Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι μίλησε το Σάββατο με τον Μπάιντεν και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στάση των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που «μετρίασαν» για το Ισραήλ ένα ψήφισμα για τις μάχες στη Γάζα.



«Είπα στον Μπάιντεν ότι θα πολεμήσουμε μέχρι να υπάρξει ολοκληρωτική νίκη, όσο καιρό χρειαστεί. Οι ΗΠΑ το καταλαβαίνουν αυτό», διεμήνυσε.



«Υπήρξαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ μας απέτρεψαν και μας εμποδίζουν να πραγματοποιήσουμε επιχειρήσεις στην περιοχή. Αυτό δεν είναι αληθές. Το Ισραήλ είναι κυρίαρχη χώρα. Οι αποφάσεις μας για τον πόλεμο βασίζονται στις επιχειρησιακές μας εκτιμήσεις, και όχι στις εξωτερικές πιέσεις» επέμεινε ο Νετανιάχου.



Η Wall Street Journal ανέφερε χθες ότι το Ισραήλ είχε «σηκώσει» πολεμικά αεροσκάφη με στόχο να πραγματοποιήσουν ένα σημαντικό προληπτικό χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τέσσερις ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά ο Μπάιντεν έπεισε τον Νετανιάχου να μην το πράξει την τελευταία στιγμή.



Περίπου 8.000 Παλαιστίνιοι μαχητές νεκροί στον πόλεμο της Γάζας

Οι Στρατιωτικές Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) έχουν σκοτώσει περίπου 8.000 Παλαιστίνιους μαχητές στον πόλεμο της Γάζας, όπως δήλωσε στο μεταξύ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός προκύπτει από στοχευμένους βομβαρδισμούς, από καταμετρήσεις στα πεδία των μαχών, αλλά και από τις ανακρίσεις αιχμαλώτων Παλαιστινίων.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

