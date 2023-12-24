Ιταλία: «Χριστούγεννα περηφάνιας και γαλήνης» εύχεται στους Ιταλούς η Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της ευχήθηκε στους Ιταλούς τα Χριστούγεννα αυτά να χαρακτηριστούν «από γαλήνη και περηφάνια».

Πιο αναλυτικά, η Μελόνι υπογράμμισε: «η κυβέρνηση διαδραματίζει τον ρόλο που της αναλογεί για να βοηθήσει την Ιταλία, στην δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Μετρά, όμως, ο ενθουσιασμός του καθ΄ενός και εύχομαι, λοιπόν, να περάσουμε ενθουσιώδη και γαλήνια Χριστούγεννα».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους πολίτες που τις ημέρες αυτές των γιορτών θα συνεχίσουν να εργάζονται, ειδικά στις αστυνομικές δυνάμεις, στα νοσοκομεία, όπως και τα μέλη των στρατιωτικών δυνάμεων που μετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό».

Buona Vigilia di Natale e buone feste a ciascuno di voi. pic.twitter.com/mJoLT3XcNe — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 24, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

