HΠΑ: Η αδράνεια για βοήθεια στην Ουκρανία, «δώρο» στον Πούτιν και το Ιράν

Η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γιέλεν δήλωσε σήμερα ότι η αδράνεια του Κογκρέσου σχετικά με την έγκριση νέας αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία είναι «τίποτα λιγότερο από ένα δώρο» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, το Ιράν και άλλους αντιπάλους καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε πυρομαχικά για να πολεμήσουν ενάντια την ρωσική εισβολή.

Σε δηλώσεις της κατά την έναρξη της διμερούς συνάντησης με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Ρόμπερτ Χάμπεκ στην Ουάσιγκτον, η Γιέλεν παρότρυνε και πάλι τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον να περάσει το συντομότερο, το πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Τα μέλη του Κογκρέσου θα παραστούν σήμερα το απόγευμα στο Καπιτώλιο, όπου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα κάνει την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης.

«Όσο η Βουλή συνεχίζει να καθυστερεί, η Ρωσία κερδίζει έδαφος και η Ουκρανία αναγκάζεται να επιβάλλει δελτίο στα πυρομαχικά και τις προμήθειες», είπε η Γιέλεν. «Η Βουλή πρέπει να δράσει και να δείξει την ισχύ της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία μπροστά στην επιθετικότητα του Πούτιν. Η αδράνεια του Κογκρέσου δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα δώρο στον Πούτιν το Ιράν και άλλους αντιπάλους, που είναι ενάντια στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της»

Το Ιράν προμηθεύει με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα οπλικά συστήματα την Ρωσία.

Η Γιέλεν είπε επίσης ότι η δημοσιονομική υποστήριξη της Ουκρανίας θα εξαρτηθεί από τις επιπλέον μεταρρυθμίσεις και την ήδη «ισχυρή» διαφάνεια και εποπτεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.