«Χθες το βράδυ είπα ότι οι δυνάμεις μας μπορούσαν να πάνε οπουδήποτε στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη στιγμή περιτριγυρίζουν το σπίτι του Σινουάρ. Το σπίτι του δεν είναι το κάστρο του και μπορεί να φύγει, αλλά είναι θέμα χρόνου να τον βρούμε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σχολιάζοντας την πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη νότια Γάζα.

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ πιέζει ώστε να επισκεφθεί ο Ερυθρός Σταυρός τους ομήρους. «Για το σκοπό αυτό, μίλησα ξανά σήμερα με την Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού και της είπα να στραφεί στο Κατάρ, αφού έχει αποδειχθεί ότι έχουν επιρροή στη Χαμάς και να απαιτήσουν επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σους ομήρους μας και φυσικά τους παροχή φαρμάκων».



