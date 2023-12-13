Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε οχηματοπομπή στο δέλτα του ποταμού Νίγηρα κατά την οποία δύο οδηγοί και τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ απήχθησαν δύο Νοτιοκορεάτες που εργάζονται στον πετρελαϊκό τομέα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Νιγηρίας.

Παρότι οι επιθέσεις στο δέλτα του Νίγηρα έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η ευρύτερη περιοχή θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς σημειώνονται κλοπές αργού πετρελαίου και βανδαλισμοί σε αγωγούς, πλήττοντας την πετρελαϊκή παραγωγή της αφρικανικής χώρας.

Ο Τζόνα Ντανζούμα, εκπρόσωπος της 6ης Μεραρχίας του νιγηριανού στρατού είπε ότι στρατιώτες που συνόδευαν οχηματοπομπή πετρελαϊκής εταιρείας στην πολιτεία Ρίβερς (νότια) δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους χθες Τρίτη. «Δυστυχώς, τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν στη μάχη, ενώ αγνοείται η τύχη δύο εργαζομένων», ανέφερε.

Αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι κατά την επίθεση σκοτώθηκαν επίσης δύο οδηγοί, διευκρινίζοντας ότι οι απαχθέντες είναι Νοτιοκορεάτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.