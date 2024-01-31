Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν προβλήματα με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία λόγω της ανάπτυξης την Παρασκευή του ρωσικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35, παρ' ότι είχε συμπεριληφθεί ακόμη και στο πρόγραμμα παραγωγής, λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ μετά την αγορά του συστήματος S-400 από τη Ρωσία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε αντικείμενο σφοδρής κριτικής στο πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο από μερίδα δημοσιογράφων, όσο και από την τουρκική αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

