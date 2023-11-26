Συρία: Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο Δαμασκού μετά από επιδρομές του Ισραήλ

Το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού έγινε εκ νέου στόχος ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που το έθεσαν σήμερα εκτός λειτουργίας, σχεδόν 30 ώρες από την επανέναρξη των πτήσεων μετά από παρόμοια επίθεση τον περασμένο μήνα, ανέφεραν συριακά μμε και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε νέο πλήγμα το απόγευμα της Κυριακής με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού (...) θέτοντας το εκ νέου εκτός λειτουργίας», ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Η συριακή φιλοκυβερνητική εφημερίδα Al Watan ανέφερε ότι οι πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας εκτρέπονται στα αεροδρόμια της Λατάκειας και του Χαλεπιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

