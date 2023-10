Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Νεπάλ - 17 τραυματίες, κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές Κόσμος 20:00, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως 17 άνθρωποι (ένδεκα γυναίκες και έξι άνδρες) διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, ενώ αγνοείται η τύχη μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από κατολίσθηση.