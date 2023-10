Ερντογάν: Aναμένoυμε συγκεκριμένα βήματα κατά της τρομοκρατίας από συμμάχους Κόσμος 19:27, 03.10.2023 linkedin

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ανακοινώσεις που καταδικάζουν την τρομοκρατία και μας παρηγορούν δεν θα γιατρέψουν τις πληγές μας, είπε ο Τούρκος πρόεδρος