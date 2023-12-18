Η Ρωσία συμπεριέλαβε σήμερα Δευτέρα τον συγγραφέα Μπορίς Ακούνιν, ο οποίος ζει στην εξορία από το 2014, στον κατάλογο των προσωπικοτήτων που χαρακτηρίζει "τρομοκράτες και εξτρεμιστές", στο πιο πρόσφατο μέχρι σήμερα παράδειγμα της καταστολής με στόχο τους επικριτές του Κρεμλίνου.

Με το πραγματικό του όνομα, Γκριγκόρι Τσκαρτισβίλι, ο συγγραφέας προστέθηκε στον κατάλογο αυτόν της Rosfinmonitoring, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Οικονομικής Εποπτείας, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

"Οι τρομοκράτες με ανακήρυξαν τρομοκράτη", έγραψε στο Facebook.

Έρευνα σε βάρος του για δυσφήμηση του στρατού ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε εξάλλου σήμερα πηγή που γνωρίζει την υπόθεση στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Γεννημένος το 1956 στη Γεωργία, τότε σοβιετική δημοκρατία, ο μυθιστοριογράφος είναι ένας συγγραφέας που είναι γνωστός ση Ρωσία για τα ιστορικά αστυνομικά μυθιστορήματά του, κυρίως για τη σειρά βιβλίων του με ήρωα τον Εράστ Φαντόριν, που ζει στην τσαρική εποχή.

Έχει συγγράψει επίσης την "Ιστορία του ρωσικού κράτους", που εξετάζει σε εννέα τόμους την εξέλιξη του ρωσικού κράτους μέχρι την Επανάσταση του 1917.

Ο Ακούνιν είχε ταχθεί το 2014 κατά της προσάρτησης της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, προτού φύγει στην εξορία στο Λονδίνο, όπου διαμένει έκτοτε.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, επέκρινε στο Facebook το ξέσπασμα ενός "παράλογου πολέμου". "Η παραφροσύνη κέρδισε", έγραφε τότε.

"Η Ρωσία διοικείται από έναν διανοητικά διαταραγμένο δικτάτορα, και, ακόμη χειρότερα, υπακούει στην παράνοιά του", έγραφε ακόμη αυτός ο άνθρωπος των γραμμάτων.

Στη συνέχεια ήταν από τους ιδρυτές του προγράμματος "Nastoïachtchaïa Rossia" ("Η αληθινή Ρωσία"), που υποστηρίχθηκε από πολλές προσωπικότητες του πολιτισμού που είναι στην εξορία και αντιτίθενται στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, με σκοπό να βοηθήσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Πολλές ΜΚΟ και ΜΜΕ κατήγγειλαν από το 2022 μια πολιτισμική εκκαθάριση στη Ρωσία με την υποβάθμιση, απόλυση ή διαφυγή στο εξωτερικό καλλιτεχνών που είχαν επικρίνει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ή που δεν είχαν υποστηρίξει δημόσια την εξουσία. Άλλοι φυλακίστηκαν επίσης.Αντίθετα, η εξουσία ενθαρρύνει, χρηματοδοτεί και προβάλλει τους καλλιτέχνες και τις πολιτιστικές παραγωγές που υποστηρίζουν την επίθεσή της εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας και τον όλο και περισσότερο συντηρητικό και εθνικιστικό λόγο της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

