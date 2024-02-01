Λόιντ: Αυτή είναι μια επικίνδυνη χρονική στιγμή στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ 'Οστιν δήλωσε σήμερα ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη χρονική στιγμή στη Μέση Ανατολή αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν για να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύγκρουση.

Ο 'Οστιν επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν πολλαπλή απάντηση στην αιματηρή επίθεση στην Ιορδανία κατά την οποία σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες.

O επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε ότι η επίθεση στην Ιορδανία πραγματοποιήθηκε από τον Άξονα της Αντίστασης και ότι δεν είναι σαφές πόσα γνώριζε το Ιράν γι αυτήν, το οποίο ωστόσο εκπαιδεύει και χρηματοδοτεί τις οργανώσεις αυτές.

Τα πρόσφατα γεγονότα δεν προτρέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Ιράκ και τη Συρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.