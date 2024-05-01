Finos Film: Ευχές για μια ολάνθιστη και ξένοιαστη Πρωτομαγιά - Δείτε το βίντο

Ευχές για μια ολάνθιστη και ξένοιαστη Πρωτομαγιά από την Finos Film με ανάρτηση στα social media.

Στην ανάρτηση η Φίνος Φιλμ αναφέρει:

«Να έχετε μια ολάνθιστη και ξένοιαστη Πρωτομαγιά! Καλό Μήνα φίλες και φίλοι! 🌸🎬🌼 Βλέπουμε σκηνές από τις ταινίες «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Ένας Ξένοιαστος Παλαβιάρης», «Ένα Κορίτσι για Δύο», «Ίλιγγος», «Χαρούμενο Ξεκίνημα», «Το Λεβεντόπαιδο», «Μια Ζωή την Έχουμε», «Η Αλίκη Δικτάτωρ», «Η Άγνωστος», «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο» και «Ένα Έξυπνο Έξυπνο Μούτρο».

Πηγή: skai.gr

