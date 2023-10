Ισραηλινός στρατός: «Έχουμε εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια κατάληξης για τη Γάζα» Κόσμος 11:02, 17.10.2023 linkedin

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι το καθεστώς της Λωρίδας της Γάζας μετά τη σχεδιαζόμενη επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα θα είναι «παγκόσμιο ζήτημα»