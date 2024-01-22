Νέες κυρώσεις από Βρετανία και ΗΠΑ σε πρόσωπα που συνδέονται με τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ

Οι Hνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συνδέονται με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και κατά ενός προσώπου που συνδέεται με τις ιρακινές αερογραμμές χαμηλού κόστος Fly Baghdad, αναφέρει η ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε νέες κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συνδέονται με τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτών και ηγετικών στελεχών της ένοπλης οργάνωσης βάσει του καθεστώτος κυρώσεων κατά της διεθνούς τρομοκρατίας στη Βρετανία. Το Λονδίνο δηλώνει ότι τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν να διακοπεί η χρηματοδότηση της Χαμάς, και από το Ιράν.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης κυρώσεις σε βάρος ενός υψηλόβαθμου στελέχους της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Οι βρετανικές κυρώσεις στοχεύουν κυρίως τον Ζουχέιρ Σάμλαχ, γνωστό ως "κύριο ανταλλακτήριο χρημάτων" της Χαμάς και βασικό πρόσωπο που ενεπλάκη στη μετάβαση της οργάνωσης προς τα κρυπτονομίσματα, ο οποίος βοήθησε στη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από το Ιράν στη Χαμάς ενόψει των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου κατά του νοτίου Ισραήλ, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι κυρώσεις αυτές στέλνουν σαφές μήνυμα στη Χαμάς - το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταίροι μας είμαστε δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει μέρος να κρυφτούν αυτοί που χρηματοδοτούν τρομοκρατικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

