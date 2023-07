Συναγερμός στη Νέα Ζηλανδία: Τρεις νεκροί από πυρά στην Όκλαντ - Ανάμεσά τους ο δράστης - Δείτε βίντεο

Άνδρας άνοιξε πυρ στο κέντρο της Όκλαντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Νέας Ζηλανδίας, γεγονός που προκάλεσε «συναγερμό», με τον απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για τρεις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, ανακοίνωσε η νεοζηλανδική αστυνομία.

Police have contained a serious incident that unfolded at a construction site in Auckland’s CBD this morning.



Multiple injuries have been reported and at this stage we can confirm two people have died. The male offender is also deceased.