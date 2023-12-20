ΗΠΑ: Το Κογκρέσο αναστέλει τις συνεδριάσεις λόγω Χριστουγέννων χωρίς συμφωνία για την παροχή νέας βοήθειας στο Κίεβο

Δεν θα δοθούν φέτος νέοι πόροι για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ: οι επικεφαλής των δύο κομμάτων στη Γερουσία άφησαν να εννοηθεί χθες, Τρίτη, ότι οι εργασίες στο Κογκρέσο θα ολοκληρωθούν για το 2023 χωρίς να εγκριθεί το πακέτο των 61 δισεκ. δολαρίων που ζητούν το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος.

Οι διαπραγματευτές των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, παρά τις επανειλημμένες πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι επικεφαλής των δύο κομμάτων στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ των Δημοκρατικών και ο Μιτς Μακόνελ των Ρεπουμπλικανών, δήλωσαν ότι ελπίζουν να καταφέρουν να ψηφίσουν επί της βοήθειας αυτής «στις αρχές του επόμενου έτους».

Πρόκειται για ένα ακόμη εμπόδιο για τον Ζελένσκι σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την ουκρανική αντεπίθεση, η οποία δεν προχώρησε όπως ήλπιζε το Κίεβο, την αυξανόμενη πίεση της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης και την αποτυχία να αποδεσμευθούν 50 δισεκ. ευρώ βοήθειας από την ΕΕ.

Και ο Λευκός Οίκος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι «ως το τέλος του έτους», «δεν θα διαθέτει πλέον πόρους» για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου για τρίτη φορά σε έναν χρόνο την Ουάσινγκτον σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση στους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς. Οι ΗΠΑ «δεν θα προδώσουν» την Ουκρανία, δήλωσε χθες, Τρίτη, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Όσο καιρό χρειαστεί»

Η αποτυχία να ψηφιστεί η βοήθεια αυτή αποτελεί πλήγμα και για τον Μπάιντεν, ο οποίος έχει αναγάγει τη στήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της ατλαντικής συμμαχίας σε σημαντικούς πυλώνες της εξωτερικής του πολιτικής.

Για να αποδείξει τη δέσμευσή του αυτή ο Δημοκρατικός πρόεδρος – υποψήφιος για την επανεκλογή του το 2024—μετέβη στο Κίεβο τον Φεβρουάριο, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου σε εμπόλεμη ζώνη που δεν ελέγχεται από τις ΗΠΑ.

Όμως σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου και έπειτα από περισσότερα από 110 δισεκ. δολάρια που έχει ήδη αποδεσμεύσει το Κογκρέσο για το Κίεβο, το θέμα τη συνέχισης αυτής της βοήθειας «όσο καιρό χρειαστεί» προς την Ουκρανία τίθεται ολοένα και πιο επίμονα.

Κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αρχίσει να αντιδρούν και θέτουν ως όρο για την παροχή στήριξης στην αποδέσμευση της βοήθεια την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ. Οι διαβουλεύσεις για το εκρηκτικό θέμα δεν κατάφεραν να αποφέρουν καρπούς εγκαίρως.

Ραντεβού στις 8 Ιανουαρίου

Η αποτυχία του Κογκρέσου να ψηφίσει αυτό το πακέτο βοήθειας δεν σημαίνει όμως το τέλος της στήριξης των ΗΠΑ στο Κίεβο.

Οι Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί επιστρέφουν στις 8 Ιανουαρίου και οι επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών στη Γερουσία δηλώνουν έτοιμοι να επικυρώσουν αυτό το πακέτο, που περιλαμβάνει στρατιωτική, ανθρωπιστική και μακροοικονομική βοήθεια.

Όμως αυτό πρέπει να επικυρωθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.

Ο νέος της πρόεδρος, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, δεν είναι αντίθετος στην παράταση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά θέλει να είναι πιο πλαισιωμένη.

«Αυτό που μοιάζει να επιθυμεί η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι (να δοθούν στην Ουκρανία) δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον χωρίς επαρκή εποπτεία, χωρίς πραγματική στρατηγική νίκης», σχολίασε μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Ο Τζόνσον πρέπει να καταφέρει να έρθει σε συμβιβασμό και με τη σκληρή δεξιά του κόμματός του, που δεν επιθυμεί να σταλεί ούτε σεντ επιπλέον στην Ουκρανία.

Οι βουλευτές αυτοί, που πρόσκεινται στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατάφεραν να αποπέμψουν τον προηγούμενο πρόεδρο της Βουλής πριν από μερικούς μήνες, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι σύναψε «μυστική συμφωνία» για την Ουκρανία με τους Δημοκρατικούς.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου του ο Ζελένσκι προειδοποίησε εξάλλου ότι ενδεχόμενη επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενδέχεται να έχει «σοβαρές επιπτώσεις» στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

