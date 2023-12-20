Λογαριασμός
Ιταλία: Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε την 27χρονη Βανέσα Μπαλάν - Βίντεο & φωτογραφίες

Ο 41χρονος παρουσιάσθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού της, την έσπασε με σφυρί και μαχαίρωσε θανάσιμα την Βανέσα με τουλάχιστον επτά μαχαιριές

Ο 41χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε χθες, Τρίτη, την 27χρονη Βανέσα Μπαλάν, εντοπίσθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Τρεβίζο και βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση. Πρόκειται για τον Μπουγιάρ Φαντάι, με καταγωγή από το Κόσοβο. Χθες έφτασε με το αυτοκίνητό του σχεδόν μέχρι τα σύνορα της Ιταλίας με την Σλοβενία, αλλά στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η γυναίκα είχε γνωρίσει τον φερόμενο ως δράστη στο σούπερ μάρκετ όπου η ίδια δούλευε ως ταμίας. Για λίγους μήνες, διατήρησε μαζί του εξωσυζυγική σχέση, αλλά όταν αποφάσισε να την διακόψει, ο Φαντάι δεν δέχθηκε την απόφαση και άρχισε να την καταδιώκει.

Η άτυχη γυναίκα μίλησε με τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε αποκτήσει ένα παιδί το οποίο είναι τεσσάρων ετών ενώ ήταν στο μεταξύ έγκυος τριών μηνών. Πήγαν μαζί στην αστυνομία και υπέβαλαν μήνυση. Έπειτα από έφοδο που οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στο σπίτι του, με κατάσχεση τριών κινητών τηλεφώνων, ο δράστης έδειχνε να είχε ηρεμήσει. Για τον λόγο αυτό, η 27χρονη δεν ζήτησε να ληφθούν κάποια περιοριστικά μέτρα, να του απαγορευθεί επίσημα να πλησιάζει στο τόπο κατοικίας της.

Χθες, όμως, εντελώς ξαφνικά, παρουσιάσθηκε έξω από την πόρτα της, την έσπασε με σφυρί και μαχαίρωσε θανάσιμα την Βανέσα με τουλάχιστον επτά μαχαιριές στον θώρακα και στην κοιλιά. «Μην σκεφθείς ποτέ ότι μπορείς να μου την κάνεις», είχε απειλήσει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο λίγη ώρα πριν από την δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Στις 11 Νοεμβρίου, πάντα στην περιφέρεια Βένετο, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην αρραβωνιαστικό της η 22χρονη φοιτήτρια Τζούλια Τσεκετίν. Ο συνομήλικός της και δράστης Φιλίπο Τουρέτα δεν δεχόταν ότι είχαν χωρίσει και επαναλάμβανε, με παραληρηματικό τρόπο, ότι «η Τζούλια έπρεπε να είναι μόνον δική του».

