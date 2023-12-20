Ο 41χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε χθες, Τρίτη, την 27χρονη Βανέσα Μπαλάν, εντοπίσθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Τρεβίζο και βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση. Πρόκειται για τον Μπουγιάρ Φαντάι, με καταγωγή από το Κόσοβο. Χθες έφτασε με το αυτοκίνητό του σχεδόν μέχρι τα σύνορα της Ιταλίας με την Σλοβενία, αλλά στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Un carro funebre con il corpo della #donna uccisa a coltellate nel trevigiano lascia Spineda, frazione di Riese Pio X dopo i rilievi dei Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si chiamava #VanessaBallan ed aveva 27 anni. pic.twitter.com/Soiu221AP3 December 19, 2023

Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η γυναίκα είχε γνωρίσει τον φερόμενο ως δράστη στο σούπερ μάρκετ όπου η ίδια δούλευε ως ταμίας. Για λίγους μήνες, διατήρησε μαζί του εξωσυζυγική σχέση, αλλά όταν αποφάσισε να την διακόψει, ο Φαντάι δεν δέχθηκε την απόφαση και άρχισε να την καταδιώκει.

Quando il presunto assassino è uno straniero, la “vittimizzazione secondaria” (colpevolizzazione della vittima) è lecita?



Attendiamo l’indignazione delle femministe.#VanessaBallan #femminicidio pic.twitter.com/L0N6tZtJmV — Francesca Totolo (@fratotolo2) December 20, 2023

Η άτυχη γυναίκα μίλησε με τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε αποκτήσει ένα παιδί το οποίο είναι τεσσάρων ετών ενώ ήταν στο μεταξύ έγκυος τριών μηνών. Πήγαν μαζί στην αστυνομία και υπέβαλαν μήνυση. Έπειτα από έφοδο που οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στο σπίτι του, με κατάσχεση τριών κινητών τηλεφώνων, ο δράστης έδειχνε να είχε ηρεμήσει. Για τον λόγο αυτό, η 27χρονη δεν ζήτησε να ληφθούν κάποια περιοριστικά μέτρα, να του απαγορευθεί επίσημα να πλησιάζει στο τόπο κατοικίας της.

#VanessaBallan ERA una giovane mamma, compagna e da quel che si apprende stava aspettando il secondo figlio. ERA una donna che aveva denunciato.

ERA.

ORA Vanessa Ballan È una vittima.

Un’altra vittima di #femminicidio …l’ennesima vittima, l’ennesimo femminicidio.

Ancora. pic.twitter.com/VW94o0TVvQ — Silvia Belpietro (@SilviaBelpietro) December 19, 2023

Χθες, όμως, εντελώς ξαφνικά, παρουσιάσθηκε έξω από την πόρτα της, την έσπασε με σφυρί και μαχαίρωσε θανάσιμα την Βανέσα με τουλάχιστον επτά μαχαιριές στον θώρακα και στην κοιλιά. «Μην σκεφθείς ποτέ ότι μπορείς να μου την κάνεις», είχε απειλήσει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο λίγη ώρα πριν από την δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Στις 11 Νοεμβρίου, πάντα στην περιφέρεια Βένετο, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην αρραβωνιαστικό της η 22χρονη φοιτήτρια Τζούλια Τσεκετίν. Ο συνομήλικός της και δράστης Φιλίπο Τουρέτα δεν δεχόταν ότι είχαν χωρίσει και επαναλάμβανε, με παραληρηματικό τρόπο, ότι «η Τζούλια έπρεπε να είναι μόνον δική του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

