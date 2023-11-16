NBA: Νίκησαν εύκολα τους Λέικερς μέσα στο LA οι Κινγκς - Σε ρηχά νερά ο Βεζένκοφ

«Ατσαλάκωτοι» στο LA οι Κινγκς! Η ομάδα του Σακραμέντο, έκανε... πλάκα στον «Βασιλιά» Λεμπρόν, επικρατώντας άνετα 125-110 ανεβαίνοντας στο 6-4! Σε ρηχά νερά ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος σημείωσε μόλις τέσσερις πόντους. Θαυμάσιοι οι Φοξ, Χέρτερ και Σαμπόνις που είχαν συνολικά 85 πόντους.



Από την άλλη πλευρά οι Λέικερς έπεσαν στο 6-6 με τον Λεμπρόν να καταγράφει ένα ακόμη triple-double (28 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ) σε 35:18, την στιγμή που ο Ράσελ μέτρησε εξίσου 28 πόντους με 5 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ!

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-38, 59-72, 80-104, 110-125



ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ (Ντάρβιν Χαμ): Ρέντις 16 (2 τρίποντα, 5 κλεψίματα), ΛεΜπρόν Τζέιμς 28 (6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 κλεψίματα, 6 λάθη), Ντέιβις 9 (3/8 δίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 μπλοκ, 4 λάθη), Πρινς 7 (1), Ράσελ 28 (8/14 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ριβς 9 (4/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Γουντ 5, Χέιζ 3, Χατσιμούρα 5 (1), Κρίστι, Λούις, Χοτζ



ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ (Μάικ Μπράουν): Μπαρνς 13 (3 τρίποντα, 4 κλεψίματα), Μάρεϊ 9 (2/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σαμπόνις 29 (12/18 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χέρτερ 28 (6/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φοξ 28 (3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Μονκ 3 (1/8 σουτ), Έλις, ΜακΓκί 7 (3/3 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 4, Ντουάρτε 4, Έντουαρντς, Σλόσον, Πετρούσεβ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.