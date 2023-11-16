Λογαριασμός
Παρέμβαση του Σλούκα στο τελευταίο timeout: Ζήτησε να παίξει ένας εναντίον ενός στο 71-71

Ο Κώστας Σλούκας καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, σημειώνοντας τους τρεις από τους τελευταίους τέσσερις πόντους των «πράσινων», ζητώντας από τον Αταμάν να μην παίξει pick-n-roll αλλά ένας εναντίον ενός στην clutch κατοχή του Παναθηναϊκού

Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε στον Παναθηναϊκό 16 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας από την πλευρά του στη νίκη επί της Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ για τους «πράσινους» που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-4 στην κατάταξη της EuroLeague.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν εκείνος που πέτυχε τους τρεις από τους τελευταίους τέσσερις πόντους του Παναθηναϊκού, κερδίζοντας αρχικώς ένα κρίσιμο φάουλ από τον Ντίμσα στα 13″ πριν τη λήξη και κάνοντας το 71-68 με 2/2 βολές στα 21″ για το φινάλε.

Πηγή: skai.gr

