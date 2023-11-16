Παρέμβαση του Σλούκα στο τελευταίο timeout: Ζήτησε να παίξει ένας εναντίον ενός στο 71-71

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε στον Παναθηναϊκό 16 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας από την πλευρά του στη νίκη επί της Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ για τους «πράσινους» που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-4 στην κατάταξη της EuroLeague.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν εκείνος που πέτυχε τους τρεις από τους τελευταίους τέσσερις πόντους του Παναθηναϊκού, κερδίζοντας αρχικώς ένα κρίσιμο φάουλ από τον Ντίμσα στα 13″ πριν τη λήξη και κάνοντας το 71-68 με 2/2 βολές στα 21″ για το φινάλε.

Πηγή: skai.gr

